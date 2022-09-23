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Росгвардейцы задержали дебоширку, избившую работницу гостиницы

Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину, которая нанесла телесные повреждения работнице гостиничного комплекса.

 Ночью стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к объекту на улице Музейной. На указанном адресе стражей правопорядка встретила 40-летняя потерпевшая со следами побоев, которая указала на свою обидчицу. Росгвардейцы задержали предполагаемую виновницу для выяснения обстоятельств. Ею оказалась 35-летняя ранее судимая за кражу местная жительница с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанная отдыхала с компанией в сауне, распивая спиртные напитки. На выходе из заведения к женщине подошла работница гостиницы за оплатой. Между посетительницей и работницей произошел словесный конфликт, в результате которого дебоширка избила оппонентку. Потерпевшая нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/09/2022
Происшествия
Новокузнецк

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