Росгвардейцы задержали дебоширку, избившую работницу гостиницы

Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал женщину, которая нанесла телесные повреждения работнице гостиничного комплекса.

Ночью стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к объекту на улице Музейной. На указанном адресе стражей правопорядка встретила 40-летняя потерпевшая со следами побоев, которая указала на свою обидчицу. Росгвардейцы задержали предполагаемую виновницу для выяснения обстоятельств. Ею оказалась 35-летняя ранее судимая за кражу местная жительница с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанная отдыхала с компанией в сауне, распивая спиртные напитки. На выходе из заведения к женщине подошла работница гостиницы за оплатой. Между посетительницей и работницей произошел словесный конфликт, в результате которого дебоширка избила оппонентку. Потерпевшая нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия