Росгвардейцы задержали дебоширов, которые повредили имущество магазина во время потасовки

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих дебоширов с признаками алкогольного опьянения, которые устроили дебош в продуктовом магазине.

В вечернее время стражи правопорядка получили сигнал «тревога» с охраняемой торговой точки. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих конфликтующих мужчин и разбитую витрину с мясными продуктами. Росгвардейцы успокоили и задержали дебоширов для выяснения обстоятельств. Ими оказались местные жители 34 и 35 лет.

Предварительно установлено, ранее судимый задержанный принял другого покупателя за своего знакомого и потребовал вернуть ему его смартфон. Кузбассовец отреагировал агрессивно, после чего началась обоюдная драка, в результате которой пострадало имущество торговой точки. Работник магазина нажал тревожную кнопку.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.