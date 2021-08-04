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Росгвардейцы задержали дебоширов, которые повредили имущество магазина во время потасовки

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих дебоширов с признаками алкогольного опьянения, которые устроили дебош в продуктовом магазине.

В вечернее время стражи правопорядка получили сигнал «тревога» с охраняемой торговой точки. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили двоих конфликтующих мужчин и разбитую витрину с мясными продуктами. Росгвардейцы успокоили и задержали дебоширов для выяснения обстоятельств. Ими оказались местные жители 34 и 35 лет.

Предварительно установлено, ранее судимый задержанный принял другого покупателя за своего знакомого и потребовал вернуть ему его смартфон. Кузбассовец отреагировал агрессивно, после чего началась обоюдная драка, в результате которой пострадало имущество торговой точки. Работник магазина нажал тревожную кнопку.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 

   

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
04/08/2021
Происшествия
Осинники

Новости Кузбасса

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