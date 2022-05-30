Росгвардейцы задержали двоих приятелей, которые пытались обокрасть гипермаркет в Кемерове

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин крупной торговой сети. На месте происшествия стражи правопорядка задержали двоих ранее не судимых местных жителей 23 лет, которые пытались вынести в рюкзаках продукты питания, предметы личной гигиены и алкоголь на сумму более 6 000 рублей. По предварительной информации, злоумышленники прошли к месту в торговом зале, которое, по их мнению, не просматривалось камерами видеонаблюдения, и переложили товар из продуктовой тележки в свои рюкзаки. Действия молодых людей все же попали на записи камер видеонаблюдения, благодаря которым подельники были своевременно остановлены на выходе работниками магазина.

В целях дальнейшего разбирательства и проверки причастности задержанных лиц к другим аналогичным хищениям, росгвардейцы передали подозреваемых в краже кемеровчан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.