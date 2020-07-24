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Росгвардейцы задержали двух рецидивистов, ограбивших жителя Новокузнецка

  В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по горячим следам задержал двух налетчиков, ограбивших на улице прохожего.

  По предварительной информации, двое злоумышленников подошли к 46-летнему потерпевшему, сидевшему на лавочке, и потребовали ценные вещи. Получив отказ, один из нападавших схватил жертву за шею. Второй - силой отнял барсетку, в которой находились деньги и ключи от дома, а также снял кепку с потерпевшего. После этого налетчики скрылись.

  Мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Ближайший экипаж Росгвардии прибыл на место происшествия спустя несколько минут. Установив приметы подозреваемых, росгвардейцы приступили к поискам. Через двадцать минут на улице Тореза стражи правопорядка обнаружили и задержали двух подозреваемых, один из них был в головном уборе потерпевшего. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 28 и 24 лет. Налетчиков опознал потерпевший. Предварительно установлено, что на часть похищенных денег злоумышленники приобрели спиртное.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/07/2020
Происшествия
Новокузнецк

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