Росгвардейцы задержали двух рецидивистов, ограбивших жителя Новокузнецка

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по горячим следам задержал двух налетчиков, ограбивших на улице прохожего.

По предварительной информации, двое злоумышленников подошли к 46-летнему потерпевшему, сидевшему на лавочке, и потребовали ценные вещи. Получив отказ, один из нападавших схватил жертву за шею. Второй - силой отнял барсетку, в которой находились деньги и ключи от дома, а также снял кепку с потерпевшего. После этого налетчики скрылись.

Мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Ближайший экипаж Росгвардии прибыл на место происшествия спустя несколько минут. Установив приметы подозреваемых, росгвардейцы приступили к поискам. Через двадцать минут на улице Тореза стражи правопорядка обнаружили и задержали двух подозреваемых, один из них был в головном уборе потерпевшего. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 28 и 24 лет. Налетчиков опознал потерпевший. Предварительно установлено, что на часть похищенных денег злоумышленники приобрели спиртное.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам полиции.