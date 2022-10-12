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Росгвардейцы задержали горожанина, избившего посетителя гостиничного комплекса

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, причинившего головой телесные повреждения своему оппоненту.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из гостиничных комплексов. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 38-летнего потерпевшего со следами побоев. По предварительной информации, посетитель гостиничного комплекса сделал замечание одному из отдыхающих из-за громкой музыки в его номере. В результате незнакомец нанес головой удар по лицу потерпевшего, который после случившегося обратился за помощью к администратору заведения.

 Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 39-летнего горожанина с признаками алкогольного опьянения и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2022
Происшествия
Новокузнецк
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