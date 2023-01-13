Росгвардейцы задержали горожанина, который грозил натравить собаку на соседа

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии защитил местного жителя от агрессивного соседа.

В ночное время росгвардейцы оперативно прибыли по сигналу о противоправных действиях к частному дому по улице Транспортной. На указанном адресе стражи правопорядка задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения, который конфликтовал с соседом. Им оказался ранее не судимый 47-летний местный житель.

По предварительной информации, задержанный мужчина после употребления спиртных напитков отправился на прогулку со своим псом. Повстречав соседа, предполагаемый виновник стал выяснять с ним отношения. В результате словесной перепалки задержанный пригрозил натравить собаку на оппонента, который обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия