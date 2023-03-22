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Росгвардейцы задержали горожанина, который избил посетителя бара

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого местного жителя, который причинил вред здоровью посетителю бара.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из питейных заведений по улице 50 лет Октября. На месте происшествия стражи правопорядка пресекли драку между посетителями и вызвали бригаду скорой медицинской помощи для 39-летнего потерпевшего. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью 31-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, у задержанного мужчины в питейном заведении возник словесный конфликт с незнакомым мужчиной. Подозреваемый и оппонент вышли на улицу для выяснения отношений, где между ними произошла драка. В результате задержанный избил горожанина, причинив вред здоровью. Работники бара для пресечения противоправных действий нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
22/03/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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