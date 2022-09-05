Росгвардейцы задержали горожанина, который обокрал родственницу

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который похитил имущество своей бабушки.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сработавший сигнал кнопки экстренного вызова наряда Росгвардии, установленной в квартире по улице Обручева. На месте происшествия 81-летняя хозяйка жилища пояснила, что к ней пришел внук, который, несмотря на обещания пенсионерки вызвать правоохранителей, забрал ее телевизор и сотовый телефон, после чего скрылся.

Росгвардейцы установили приметы подозреваемого, которого вскоре обнаружили и задержали на проспекте Гагарина. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. По предварительной информации, злоумышленник похитил имущество родственницы с целью последующей перепродажи. Телевизор подозреваемый успел сбыть в ломбарде, а похищенный телефон оказался при нем.

Для дальнейшего разбирательства и возвращения похищенного имущества росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия