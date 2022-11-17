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Росгвардейцы задержали горожанина, который ударил ножом приятеля

 В городе Междуреченск экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 49-летнего подозреваемого, который ранил ножом своего знакомого якобы из-за словесной обиды.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Пушкина. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили мужчину с порезом на лице и предполагаемого виновника, который продолжал вести себя агрессивно. Росгвардейцы успокоили и задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения для выяснения обстоятельств.

 По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления спиртного на дне рождения приятеля у задержанного произошел конфликт с одним из гостей. В ходе ссоры мужчина причинил складным ножом ранение лица 40-летнему оппоненту. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован медиками.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
17/11/2022
Происшествия
Междуреченск
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