Росгвардейцы задержали горожанина, по вине которого выпала женщина из окна

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с признаками алкогольного опьянения, который мог быть причастен к падению женщины из открытого окна многоквартирного дома.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу очевидца о происшествии на улице Юности. На адресе росгвардейцы установили, что 38-летняя местная жительница выпала из окна второго этажа. По предварительной информации, в ходе совместного употребления спиртных напитков в квартире сожителя у пострадавшей случился конфликт с приглашенным гостем, который толкнул сидевшую на подоконнике женщину. Горожанка, которая после падения вернулась в квартиру и сообщила о виновнике прибывшим правоохранителям, была доставлена медиками в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, которым оказался 40-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, местный житель. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.