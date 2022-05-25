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Росгвардейцы задержали горожанина, по вине которого выпала женщина из окна

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с признаками алкогольного опьянения, который мог быть причастен к падению женщины из открытого окна многоквартирного дома.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу очевидца о происшествии на улице Юности. На адресе росгвардейцы установили, что 38-летняя местная жительница выпала из окна второго этажа. По предварительной информации, в ходе совместного употребления спиртных напитков в квартире сожителя у пострадавшей случился конфликт с приглашенным гостем, который толкнул сидевшую на подоконнике женщину. Горожанка, которая после падения вернулась в квартиру и сообщила о виновнике прибывшим правоохранителям, была доставлена медиками в больницу с подозрением на  черепно-мозговую травму. 

Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, которым оказался 40-летний ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, местный житель. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
25/05/2022
Происшествия
Междуреченск
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