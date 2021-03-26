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Росгвардейцы задержали горожанина, решившего перевоспитать соседа при помощи топора

  В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал местного жителя, который в результате бытового конфликта топором повредил входную дверь заявителя.

    В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал 50-летнего новокузничанина в общежитие по проспекту Строителей. По словам заявителя, один из соседей при помощи инструмента стал проламывать его входную дверь и грозить физической расправой. Испугавшись, заявитель обратился за помощью к правоохранителям.

    Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 54-летнего подозреваемого по месту жительства. По предварительной информации, задержанный пришел в ярость из-за нарушений потерпевшим правил пользования общего санузла и решил проучить соседа. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

    Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/03/2021
Происшествия
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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