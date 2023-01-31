Росгвардейцы задержали горожанина, устроившего поножовщину в гостях

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который причинил ножевое ранение своему знакомому.

В дневное время стражи правопорядка прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 44-летнего новокузнечанина в многоквартирный дом на улице Новаторов. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили потерпевшего со следами ножевого ранения, которому оказывала помощь бригада медиков, а также задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков в гостях у знакомого между двумя мужчинами произошла словесная ссора. В результате конфликта на почве личной неприязни подозреваемый причинил новокузнечанину ножевое ранение в область груди. Хозяин жилища сообщил о случившемся правоохранителям и вызвал на адрес бригаду скорой медицинской помощи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия