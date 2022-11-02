Росгвардейцы задержали кемеровчанина, который причинил вред здоровью посетителю бара

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого местного жителя, который ранил посетителя бара осколком пивной кружки.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из городских питейных заведений. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 41-летнего посетителя с кровотечением в области шеи. Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду скорой медицинской помощи и задержали предполагаемого виновника, которым оказался ранее судимый за кражу 38-летний кемеровчанин с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у задержанного мужчины возник словесный конфликт с незнакомым посетителем. В результате подозреваемый разбил о голову оппонента пивную кружку, после чего осколком стекла причинил ранение. Работники бара обезвредили мужчину и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства патрульные передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: Росгвардия