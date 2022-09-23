Росгвардейцы задержали кемеровчанина, который выместил злобу на чужом автомобиле

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к торговому центру на проспекте Ленинградский. На адресе 58-летний владелец «Фольксваген Поло» указал на виновника в повреждении его авто. Стражи правопорядка задержали мужчину, которым был 46-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный после употребления спиртного поссорился со своим знакомым. Проходя через парковку, подозреваемый решил выместить злобу на чужом автомобиле. Мужчина ударил по лобовому стеклу иномарки, повредив его. Заметивший противоправные действия работник торговой точки нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия