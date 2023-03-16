Росгвардейцы задержали криминальный дуэт похитителей сыра

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих злоумышленников при попытке выйти из магазина с сыром под одеждой.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в сетевой магазин по проспекту Кирова. На указанном адресе стражи правопорядка задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражи и грабежи местные жители. При задержанных был найден неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетители сетевой торговой точки спрятали несколько упаковок сыра на сумму более 3 000 рублей в карманы и под верхнюю одежду с целью дальнейшего сбыта. После чего прошли мимо кассовой зоны к выходу без оплаты товара. Работники продуктового магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал злоумышленников сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия