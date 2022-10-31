Росгвардейцы задержали кузбассовца, который избил свою сожительницу

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который на фоне злоупотребления спиртного избил возлюбленную.В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в отношении 22-летней девушки в частный дом по улице Кооперативной. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили о госпитализации медиками пострадавшей, после чего задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством 26-летний житель Мариинска с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе застолья между сожителями произошел словесный конфликт, в результате которого задержанный нанес несколько ударов в живот возлюбленной. Девушка вышла на улицу, вызвала бригаду медиков и рассказала о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия