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Росгвардейцы задержали кузбассовца, который избил свою сожительницу

 В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который на фоне злоупотребления спиртного избил возлюбленную.В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в отношении 22-летней девушки в частный дом по улице Кооперативной. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили о госпитализации медиками пострадавшей, после чего задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за угрозу убийством 26-летний житель Мариинска с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе застолья между сожителями произошел словесный конфликт, в результате которого задержанный нанес несколько ударов в живот возлюбленной. Девушка вышла на улицу, вызвала бригаду медиков и рассказала о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
31/10/2022
Происшествия
Мариинск
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