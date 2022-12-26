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Росгвардейцы задержали кузбассовца, который избил заступившегося за горожанку соседа

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который причинил телесные повреждения своему соседу.

В вечернее время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом по улице Бардина по сигналу «тревога», поступившему от бригады скорой медицинской помощи. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили, что в подъезде находится агрессивный молодой человек, препятствующий оказанию помощи. Росгвардейцы обнаружили и задержали ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу и грабеж, 23-летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после употребления спиртных напитков у задержанного случился с возлюбленной конфликт, в результате которого молодой человек выгнал 26-летнюю девушку из квартиры на лестничную клетку. Услышав ссору в подъезде, сосед заступился за горожанку. В результате задержанный избил заступника, которому потребовалась медицинская помощь.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/12/2022
Происшествия
Новокузнецк
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