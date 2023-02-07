Росгвардейцы задержали кузбассовца, который повредил имущество торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, который может быть причастен к порче имущества коммерческой организации.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому ТЦ на Московском проспекте. На месте происшествия стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника в причинении ущерба организации 23 летнего местного жители с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный молодой человек намеревался попасть в ТЦ после его закрытия якобы для выяснения отношений с представителями коммерческой организации, работники которой отказали ему в обслуживании из-за нахождения в алкогольном опьянении. В результате нарушитель ногой разбил стеклопакет входной двери, причинив ущерб. Для пресечения противоправных действий работники ТЦ нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

В целях дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия