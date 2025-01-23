Росгвардейцы задержали кузбассовца, повредившего имущество гостиницы

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия и задержали предполагаемого виновника в повреждении имущества коммерческой организации.

В ночное время стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревога» к гостиничному комплексу по улице Бугарева. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили поврежденную дверь и стеклопакет, а также задержали постояльца гостиницы для выяснения обстоятельств. Им оказался 20-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, администратор гостиницы услышала шум в одном из номеров. На месте работница обнаружила постояльца, который на фоне чрезмерного употребления спиртного сначала разбил стеклопакет в своем номере, а затем, выйдя в коридор, повредил дверь соседнего номера. Работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали молодого человека сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия