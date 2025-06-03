Росгвардейцы задержали кузбассовца при попытке обмена в банке ненастоящей иностранной купюры

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, пытавшегося обменять купюру с признаками подделки в одной из финансовых организаций города.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал тревоги в одно из охраняемых отделений банка. На месте происшествия работница финансовой организации указала на посетителя, который подал ей купюру с признаками подделки. Стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств 58‑летнего местного жителя.

По предварительной информации, задержанный мужчина пришел в банк для обмена иностранной валюты номиналом в 200 евро. Бдительная работница финансовой организации заметила признаки подделки и нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Задержанный сообщил, что купюру ему якобы давно подарил один из знакомых.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия обращает внимание, что наиболее надежным способом защиты различных форм собственности является установка охранной сигнализации с кнопкой экстренного вызова экипажа войск правопорядка. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия