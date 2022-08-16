Росгвардейцы задержали кузбассовца, причастного к нападению с ножом на знакомых

В вечернее время экипаж Росгвардии получил сигнал от очевидцев, что по проспекту Мира злоумышленник ранил ножом женщину и мужчину. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили пострадавших 63 и 43 лет, рядом с которыми находился предполагаемый виновник. Стражи правопорядка вызвали для раненых медицинскую бригаду и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 39-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен к совершению аналогичных противоправных действий в отношении местных жителей 48 и 56 лет.

По предварительной информации, задержанный распивал спиртные напитки в компании четверых знакомых в городском общежитии. Когда двое из гостей покинули застолье, подозреваемый стал вести себя неадекватно и нанес кухонным ножом несколько ударов двоим собутыльникам, одним из которых оказался хозяин жилища. После чего злоумышленник дошел до многоквартирного дома по проспекту Мира, где совершил нападение на остальных участников застолья.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия