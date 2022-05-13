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Росгвардейцы задержали магазинного дебошира, нанесшего побои продавцу

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал дебошира, который причинил телесные повреждения работнице торговой точки.  

Вечером стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» из продуктового магазина на улице Хлебозаводской. На месте происшествия росгвардейцы прекратили конфликт и задержали зачинщика, которым оказался 38-летний ранее не судимый местный житель. Предварительно установлено, что задержанный агрессивно отреагировал на ошибочное взвешивание товара. После нецензурной брани злоумышленник несколько раз толкнул и ударил работницу. Администратор заведения незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали зачинщика сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/05/2022
Происшествия
Новокузнецк

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