Росгвардейцы задержали магазинного грабителя

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам разыскал подозреваемого в грабеже алкогольной продукции из сетевого магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал об имущественном преступлении в торговую точку по улице Волкова. На месте происшествия стражи правопорядка по камерам видеонаблюдения установили внешность подозреваемого, который взял с торгового ряда две бутылки коньяка, и, предложив продавцу пробовать его догнать, скрылся с места происшествия.

В результате поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили на улице компанию неизвестных, в которой один из мужчин при виде патрульных попытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и незаконный оборот наркотиков 37-летний местный житель. Задержанный признал вину и сообщил росгвардейцам, что спрятал похищенный товар.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия