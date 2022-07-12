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Росгвардейцы задержали магазинного грабителя

 В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам разыскал подозреваемого в грабеже алкогольной продукции из сетевого магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал об имущественном преступлении в торговую точку по улице Волкова. На месте происшествия стражи правопорядка по камерам видеонаблюдения установили внешность подозреваемого, который взял с торгового ряда две бутылки коньяка, и, предложив продавцу пробовать его догнать, скрылся с места происшествия.

 В результате поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили на улице компанию неизвестных, в которой один из мужчин при виде патрульных попытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и незаконный оборот наркотиков 37-летний местный житель. Задержанный признал вину и сообщил росгвардейцам, что спрятал похищенный товар.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
12/07/2022
Происшествия
Березовский
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