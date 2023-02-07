Росгвардейцы задержали магазинного вора, который может предстать перед судом за кражу 7 килограммов мясных продуктовй

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек магазинную кражу на охраняемом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из супермаркетов крупной торговой сети на улице Горняцкая. На месте происшествия стражи правопорядка задержали предполагаемого похитителя мясных деликатесов на общую сумму более 3 000 тысяч рублей. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и грабеж, 52-летний местный житель.

По предварительной информации, посетитель в торговом зале сложил в пакет и под одежду около 7 килограммов различной мясной продукции и намеревался покинуть торговую точку без оплаты товара. Бдительные работники преградили путь злоумышленнику, который выронил похищенные упаковки перед выходом, и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия