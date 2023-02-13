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Росгвардейцы задержали магазинного вора, который пытался скрыться с похищенным товаром

 В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились со студентами городского горного техникума.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый продуктовый магазин на улице Мира. На месте происшествия стражи правопорядка выяснили, что предполагаемый виновник скрылся с похищенным товаром.

 Росгвардейцы установили приметы подозреваемого и в ходе поиска по горячим следам задержали на улице 41-летнего местно жителя, который многократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. При досмотре у него был обнаружен похищенный товар.

 По предварительной информации, задержанный мужчина спрятал в торговом зале бутылку со спиртным под одежду и вышел из магазина мимо кассовой зоны. Работники торговой точки заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
13/02/2023
Политика
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