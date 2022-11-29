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Росгвардейцы задержали магазинного вора, который устроил потасовку с работницей торговой точки

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в торговой точке и задержал злоумышленника, который пытался вынести из магазина неоплаченный товар.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу в сетевой магазин на улице 40 лет ВЛКСМ. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили потасовку, в ходе которой неизвестный пытался вырваться от работницы торговой точки. Росгвардейцы успокоили граждан и задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого за кражу и грабеж 37-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, работники магазина заметили по камерам видеонаблюдения противоправные действия посетителя, который сложил в пакет около десяти банок консервированной продукции и отправился к выходу без оплаты. Сообщив о случившемся правоохранителям, одна из работниц преградила путь злоумышленнику, который пытался вырваться и сбежать, но был задержан оперативно прибывшим нарядом Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
29/11/2022
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