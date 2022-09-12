Росгвардейцы задержали магазинного вора, угрожавшего физической расправой продавцам магазина

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в одном из магазинов буйного злоумышленника, который попытался вынести несколько банок кофе.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к продуктовому магазину крупной торговой сети по улице Металлургов. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили дебошира, который угрожал расправой работницам торговой точки. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный мужчина попытался пронести без оплаты несколько банок с кофе, но был остановлен работницами магазина. Злоумышленник стал выражаться грубой нецензурной бранью и угрожать женщинам физической расправой. С целью пресечения противоправных действий работники магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста, который может быть причастен к серии аналогичных краж, сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия