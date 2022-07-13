Росгвардейцы задержали магазинную воровку в Кемерове

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» на охраняемый объект по проспекту Ленина. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 29-летнюю ранее судимую за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местную жительницу, которая пыталась без оплаты вынести в продуктовой корзине из магазина бытовую химию и средства личной гигиены на сумму около четырех тысяч рублей.

Кроме этого, в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы выяснили, что несколько дней назад задержанная сложила товар к себе в сумку на сумму более трех тысяч рублей и покинула торговую точку незамеченной. По предварительной информации, горожанка промышляла магазинными кражами с целью перепродажи похищенного имущества. Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия