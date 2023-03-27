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Росгвардейцы задержали молодую девушку, избившую посетительниц бара

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую виновницу, которая избила посетительниц питейного заведения.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении новокузнечанок 34 и 37 лет в один из городских баров на проспекте Авиаторов. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили потерпевших со следами побоев, а также их обидчицу с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 20-летнюю ранее судимую за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью местную жительницу.

 По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками в заведении между посетительницами возник словесный конфликт. На почве личной неприязни задержанная девушка избила гражданок, причинив им телесные повреждения. Потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел виновницу в причинении побоев.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/03/2023
Происшествия
Новокузнецк

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