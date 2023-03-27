Росгвардейцы задержали молодую девушку, избившую посетительниц бара

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемую виновницу, которая избила посетительниц питейного заведения.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении новокузнечанок 34 и 37 лет в один из городских баров на проспекте Авиаторов. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили потерпевших со следами побоев, а также их обидчицу с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 20-летнюю ранее судимую за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью местную жительницу.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками в заведении между посетительницами возник словесный конфликт. На почве личной неприязни задержанная девушка избила гражданок, причинив им телесные повреждения. Потерпевшие обратились за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел виновницу в причинении побоев.

Фото: Росгвардия