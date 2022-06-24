Росгвардейцы задержали молодых людей, обокравших ночью магазин

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодых рецидивистов, которые ночью обокрали магазин, а потом мешали спать горожанам.

В ночное время к правоохранителям обратились жильцы многоквартирного дома по улице Вокзальная, которые пожаловались на шумную компанию молодых людей, распивающих во дворе спиртные напитки. Прибывшие для проверки информации росгвардейцы обнаружили двоих неизвестных, которые попытались скрыться бегством, но были задержаны. Ими оказались неоднократно судимые местные жители 17 и 18 лет с признаками алкогольного опьянения. При себе у них был обнаружен пакет со спиртными напитками.

После передачи нарушителей общественного порядка сотрудникам органов внутренних дел выяснилось, что задержанные молодые люди могут быть причастны к совершению имущественного преступления. По предварительной информации, несколькими часами ранее рецидивисты проникли путем повреждения служебной двери в городской магазин, из которого похитили спиртные напитки. Впоследствии злоумышленники принялись распивать похищенный алкоголь в одном из дворов, разбудив бдительных жильцов.