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Росгвардейцы задержали мужчину, избившего посетительниц кафе

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте и задержал предполагаемого виновника, который совершил насилие в отношении двух посетительниц кафе.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в одно из круглосуточных городских заведений. На месте происшествия к стражи правопорядка обратился супруг 29-летней горожанки, сообщивший, что подозреваемый нанес несколько ударов по лицу его жене, после чего избил еще одну посетительницу, которая пыталась заступиться за потерпевшую.

 Росгвардейцы задержали подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, и вызвали на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшая 29-летняя новокузнечанка была доставлена в медицинское учреждение с подозрением на сотрясение головного мозга, второй пострадавшей посетительнице была оказана помощь на месте.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/09/2022
Происшествия
Новокузнецк

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