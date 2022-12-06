Росгвардейцы задержали мужчину, избившего посетительницу бара

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте и задержал предполагаемого виновника, который избил горожанку.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в один из городских баров по проспекту Кузнецстроевский. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили потерпевшую со следами побоев, а также ее обидчика с признаками алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 41-летнего ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью местного жителя.

По предварительной информации, после чрезмерного употребления спиртных напитков около заведения между посетителями возник словесный конфликт, в результате которого задержанный мужчина стал избивать 30 летнюю горожанку. Для пресечения противоправных действий работники бара нажали кнопку экстренного вызова патрульных Росгвардии, которые оперативно прибыли на тревожный сигнал.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия