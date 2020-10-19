Росгвардейцы задержали мужчину, который избил сожительницу кочергой

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по сигналу 22-летнего сына потерпевшей задержал подозреваемого в причинении вреда здоровью местной жительнице.

По предварительной информации, у 46-летней горожанке произошел конфликт с сожителем. Мужчине якобы не понравилось, что она вернулась домой в алкогольном опьянении. В результате дебошир металлической кочергой ударил сожительницу по голове. Пострадавшую женщину обнаружил сын, который вызвал на место происшествия медиков и правоохранителей.

Росгвардейцы задержали ранее судимого за причинение вреда здоровью 54-летнего подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям. Пострадавшая была госпитализирована.