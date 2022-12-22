Росгвардейцы задержали мужчину, который проник в чужой дом

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу хозяйки частного владения задержал злоумышленника, который проник в ее дом, повредив имущество.

В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась 44 летняя местная жительница, сообщившая, что в ее жилище на улице Гужевой проник посторонний и угрожает физической расправой. Незамедлительно на указанный адрес прибыла группа задержания, которая обнаружила в доме заявительницы спящего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого 41 летнего местного жителя.

По предварительной информации, задержанным мужчиной оказался бывший сожитель заявительницы, который в отсутствии хозяйки разбил в ее доме окно, после чего проник в жилище путем повреждения входной двери. Прибывшая с работы горожанка обнаружила в доме постороннего и потребовала покинуть частное владение. В ответ злоумышленник стал грозить физической расправой бывшей сожительнице, которая сообщила о случившемся правоохранителям.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия