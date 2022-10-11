Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал бывшей сожительнице охолощенным автоматом

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который в квартире бывшей сожительнице угрожал расправой хозяйке при помощи охолощенного оружия.

В утреннее время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях к многоквартирному дому на улице Советской Армии. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно выяснили, что по возвращению домой заявительница обнаружила у себя в квартире бывшего сожителя, который распивал спиртные напитки. На требование покинуть жилище мужчина наставил на женщину предмет, конструктивно схожий с автоматом. Испуганная горожанка выбежала на улицу и обратилась за помощью к правоохранителям.

В результате росгвардейцы задержали 45-летнего ранее не судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения. По предварительным данным, при досмотре у него обнаружено охолощённое оружие. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия