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Росгвардейцы задержали на охраняемом объекте разыскиваемого рецидивиста

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в продуктовом магазине разыскиваемого мужчину, подозреваемого в совершении имущественного преступления на территории областного центра.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую торговую точку по улице Волгоградской. На указанном адресе работница торгового зала указала на посетителя, который пытался выйти из магазина с неоплаченным товаром. Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, который сложил в пакет несколько банок с кофе и направился к выходу без оплаты.

 Стражи правопорядка задержали 37 летнего ранее привлекавшегося к административной ответственности за мелкие хищения жителя города Белово. Кроме того, в ходе проверки личности выяснилось, что задержанный находится в розыске как подозреваемый в серии магазинных краж. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
29/09/2022
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