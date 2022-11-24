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Росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске

 В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал разыскиваемого, который уснул в чужой квартире.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу заявительницы в многоквартирный дом на улице Победы. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили от местной жительницы, что в ее квартире находится посторонний мужчина, который отказывается покидать жилище.

 Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 38-летнего с признаками алкогольного опьянения местного жителя, который оказался в федеральном розыске за уклонение от исполнения наказания.

 По предварительной информации, нетрезвый мужчина пришел к своей знакомой для продолжения застолья. Получив от женщины отказ, разыскиваемый прошел в спальню и уснул. После безуспешных попыток выпроводить непрошеного гостя, горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
24/11/2022
Происшествия
Осинники
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