Росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске

В Осинниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал разыскиваемого, который уснул в чужой квартире.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу заявительницы в многоквартирный дом на улице Победы. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили от местной жительницы, что в ее квартире находится посторонний мужчина, который отказывается покидать жилище.

Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 38-летнего с признаками алкогольного опьянения местного жителя, который оказался в федеральном розыске за уклонение от исполнения наказания.

По предварительной информации, нетрезвый мужчина пришел к своей знакомой для продолжения застолья. Получив от женщины отказ, разыскиваемый прошел в спальню и уснул. После безуспешных попыток выпроводить непрошеного гостя, горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия