Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске кузбассовца, который повредил имущество коммерческой организации

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал находящегося в розыске мужчину, который металлической урной разбил витрину торговой точки.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к магазину крупной торговой сети по улице Тухачевского. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 31-летнего кемеровчанина с признаками алкогольного опьянения, который мог быть причастен к повреждению имущества охраняемого объекта.

По предварительной информации, после закрытия магазина задержанный в неадекватном состоянии стал стучаться в запертую входную дверь. Находящаяся в торговой точке работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. До прибытия экипажа дебошир разбил витринное стекло магазина металлической урной.

В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что задержанный находился в федеральном розыске за грубое нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Для дальнейшего разбирательства он был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия