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Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске кузбассовца по подозрению в серии хищений

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника при совершении очередного имущественного преступления.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о магазинной краже в торговую точку по улице Обнорского. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 22-летнего местного жителя, который пытался пронести без оплаты под одеждой несколько бутылок со спиртным стоимостью 4 000 рублей. В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что молодой человек находится в федеральном розыске, по подозрению в совершении грабежа, а также в серии других имущественных преступлений. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного новокузнечанина инициаторам розыска.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/06/2022
Происшествия
Новокузнецк
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