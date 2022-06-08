Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске кузбассовца по подозрению в серии хищений

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника при совершении очередного имущественного преступления.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о магазинной краже в торговую точку по улице Обнорского. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 22-летнего местного жителя, который пытался пронести без оплаты под одеждой несколько бутылок со спиртным стоимостью 4 000 рублей. В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что молодой человек находится в федеральном розыске, по подозрению в совершении грабежа, а также в серии других имущественных преступлений. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного новокузнечанина инициаторам розыска.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.