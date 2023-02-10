Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске за разбой кузбассовца

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

В утреннее время в ходе проверки оперативной информации росгвардейцы оказали содействие в задержании 22-летнего местного жителя. Стражи правопорядка установили, что молодой человек находится в федеральном розыске по подозрению в совершении разбоя.

По предварительной информации, разыскиваемый может быть причастен к совершению нападения с применением насилия в отношении местного жителя и хищении его имущества.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия