Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске за разбой кузбассовца

В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
В утреннее время в ходе проверки оперативной информации росгвардейцы оказали содействие в задержании 22-летнего местного жителя. Стражи правопорядка установили, что молодой человек находится в федеральном розыске по подозрению в совершении разбоя.
По предварительной информации, разыскиваемый может быть причастен к совершению нападения с применением насилия в отношении местного жителя и хищении его имущества.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.
Фото: Росгвардия
10/02/2023