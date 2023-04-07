Росгвардейцы задержали находящегося в розыске за кражу рецидивиста

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который разыскивался за серию хищений из торговых точек.

В вечернее время росгвардейцы получили информацию о местонахождении подозреваемого в совершении имущественных преступлений. На улице Станционной стражи правопорядка обнаружили и задержали ранее судимого за кражу местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее мужчина посетил два сетевых магазина, откуда без оплаты товара вынес продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму более 3 000 рублей. Факт совершения противоправных действий работники торговых точек обнаружили спустя время при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия