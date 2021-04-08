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Росгвардейцы задержали налетчиков, ограбивших молодого кемеровчанина на улице

 В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по горячим следам разыскал двоих рецидивистов, которые с применением физического насилия отняли у 18-летнего горожанина смартфон.  

 По предварительной информации, потерпевший встретил в магазине двоих неизвестных, которые проследовали за молодым человеком. В результате на проспекте Октябрьский злоумышленники ударом стеклянной бутылки о голову повалили горожанина на землю, после чего обыскали карманы жертвы и похитили смартфон, впоследствии налетчики скрылись. Пострадавший обратился за помощью к прохожим, которые вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей.

 Стражи правопорядка по записям с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, выяснили приметы подозреваемых и передали всем экипажам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации. В ходе поиска по горячим следам росгвардейцы разыскали и задержали подозреваемых на проспекте Ленина. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 20 и 25 лет, находящиеся в розыске по подозрению в других имущественных преступлениях.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивистов сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший опознал обидчиков, которые после нападения сбыли похищенный смартфон в ломбарде.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/04/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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