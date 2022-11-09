Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка, угрожавшего расправой горожанину

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который угрожал физической расправой 18-летнему горожанину.В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом по улице Обнорского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали неадекватного мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний житель Кемерова с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина после распития спиртных напитков в гостях у новокузнецкого приятеля стал нарушать тишину в его подъезде. Один из молодых жильцов попытался призвать дебошира к порядку, в результате чего задержанный стал грозить новокузнечанину физической расправой. Для защиты молодой человек обратился к правоохранителям, которые оперативно прибыли на сигнал и пресекли противоправные действия. Для дальнейшего разбирательства, росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Фото: Росгвардия