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Росгвардейцы задержали незваного гостя, который ночью проник в частный дом пенсионера

В поселке Тяжин экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал злоумышленника, который проник через окно в дом пожилого сельчанина.

 В утреннее время росгвардейцы на маршруте патрулирования по улице Кооперативной обнаружили и задержали подходящего под описание подозреваемого в незаконном проникновении в чужое жилище. Им оказался ранее судимый 44-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, ранее ночью задержанный после употребления спиртных напитков решил устроить ночлег в чужом жилище. Для этого предполагаемый виновник проник в частный дом спящего 73 летнего тяжинца путем разбития окна. Постороннего обнаружила пришедшая к пенсионеру соцработник, при виде которой злоумышленник скрылся. О случившемся женщина сообщила правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/03/2023
Происшествия
Тяжин
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