Росгвардейцы задержали новокузнечанина, который избил сожительницу хозяйственным инвентарем

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 32-летнего местного жителя, который нанес сожительнице телесные повреждения шваброй.

В вечернее время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом на сигнал о противоправных действиях в отношении 31-летней новокузнечанки. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшую со следами побоев и предполагаемого виновника. Росгвардейцы задержали ранее судимого с признаками алкогольного опьянения сожителя потерпевшей и вызвали на место происшествия медицинскую бригаду.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков у сожителей произошла словесная ссора, которая переросла в потасовку. В результате подозреваемый нанес сожительнице несколько ударов шваброй и кулаком. Горожанка покинула жилище и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия