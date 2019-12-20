Росгвардейцы задержали новокузнечанина, устроившего неприятный сюрприз бывшей возлюбленной

В Кузбассе руководство шахт-должников «вызвали на ковер» Руководство шахт-должников пригласили на заседание штаба по финансовому мониторингу в администрацию...

Обновление железнодорожных путей в Кузбассе удвоилось Первоначально в Кузбассе планировали отремонтировать 195,7 км пути, однако в течение года был...

В Кузбассе открылись четыре новых кинотеатра Раньше, чтобы посмотреть фильм, жителям приходилось ездить в поселок Шерегеш. Такие же, оснащенные...