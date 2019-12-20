Росгвардейцы задержали новокузнечанина, устроившего неприятный сюрприз бывшей возлюбленной

Днем в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение, что в частном доме на улице Сахалинская неизвестный выбил оконное стекло и проник внутрь жилища. Информацию правоохранителям передали очевидцы произошедшего.
Для проверки сообщения стражи правопорядка прибыли на указанный адрес. На месте происшествия бойцы задержали 56-летнего жителя Новокузнецка с признаками алкогольного опьянения.
Предварительно установлено, что горожанин хотел выяснить отношения с бывшей возлюбленной. Не застав ее дома, он решил устроить сюрприз. После безуспешной попытки выбить входную дверь, он разбил окно, через которое проник в жилище.
Для дальнейшего разбирательства бойцы передали горожанина правоохранителям.
20/12/2019
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