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Росгвардейцы задержали новокузнечанина, устроившего неприятный сюрприз бывшей возлюбленной

Днем в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение, что в частном доме на улице Сахалинская неизвестный выбил оконное стекло и проник внутрь жилища. Информацию правоохранителям передали очевидцы произошедшего.

Для проверки сообщения стражи правопорядка прибыли на указанный адрес. На месте происшествия бойцы задержали 56-летнего жителя Новокузнецка с признаками алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что горожанин хотел выяснить отношения с бывшей возлюбленной. Не застав ее дома, он решил устроить сюрприз. После безуспешной попытки выбить входную дверь, он разбил окно, через которое проник в жилище.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали горожанина правоохранителям.

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/12/2019
Происшествия
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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