Росгвардейцы задержали новокузнечанку, напугавшую сожителя ножом

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая ножом угрожала физической расправой сожителю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в частный дом на улице Комунарка. На указанном адресе росгвардейцы задержали с признаками алкогольного опьянения 45-летнюю местную жительницу.

По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков 57-летний хозяин жилища отправился спать. Спустя время мужчина проснулся от неадекватного поведения сожительницы, которая была вооружена кухонным ножом. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства задержанную гражданку росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия