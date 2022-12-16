Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали новокузнечанку, напугавшую сожителя ножом

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу, которая ножом угрожала физической расправой сожителю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в частный дом на улице Комунарка. На указанном адресе росгвардейцы задержали с признаками алкогольного опьянения 45-летнюю местную жительницу.

 По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков 57-летний хозяин жилища отправился спать. Спустя время мужчина проснулся от неадекватного поведения сожительницы, которая была вооружена кухонным ножом. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства задержанную гражданку росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/12/2022
Происшествия
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus