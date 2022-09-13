Росгвардейцы задержали новосибирца, повредившего имущество новокузнечанки

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия в отношении местной жительницы.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о повреждении имущества в многоквартирный дом по улице Казарновского. На указанном адресе 47-летняя хозяйка квартиры сообщила стражам правопорядка, что ее 36-летний знакомый в ходе конфликта повредил принадлежащий ей смартфон стоимостью 17 000 рублей. Опасаясь за свое имущество, новокузнечанка сообщила о случившемся правоохранителям.

Росгвардейцы задержали мужчину, которым оказался безработный житель Новосибирска. По предварительной информации, горожанка попросила сожителя уйти из дома после очередного употребления им спиртного. Мужчина отказался покинуть жилище и переломил смартфон горожанки через колено.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали новосибирца сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия