Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали новосибирца, повредившего имущество новокузнечанки

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия в отношении местной жительницы.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о повреждении имущества в многоквартирный дом по улице Казарновского. На указанном адресе 47-летняя хозяйка квартиры сообщила стражам правопорядка, что ее 36-летний знакомый в ходе конфликта повредил принадлежащий ей смартфон стоимостью 17 000 рублей. Опасаясь за свое имущество, новокузнечанка сообщила о случившемся правоохранителям.

 Росгвардейцы задержали мужчину, которым оказался безработный житель Новосибирска. По предварительной информации, горожанка попросила сожителя уйти из дома после очередного употребления им спиртного. Мужчина отказался покинуть жилище и переломил смартфон горожанки через колено.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали новосибирца сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/09/2022
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus