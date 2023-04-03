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Росгвардейцы задержали пермяка, который грозил порезать ножом новокузнечанина

 Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек конфликт с угрозой применения ножа в Новокузнецке.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в общежитие на улице Челюскина. На указанном адресе росгвардейцы предварительно установили, что во время распития спиртных напитков в компании до десяти человек один из жильцов стал вести себя неадекватно и провоцировать на конфликт собутыльников. После неудавшейся попытки 39 летнего местного жителя успокоить агрессивного мужчину дебошир взялся за кухонный нож и стал угрожать новокузнечанину физической расправой. Для пресечения противоправных действий вахтер общежития нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника, который после случившегося заперся в одной из комнат. Им оказался 30 летний житель Пермского края с признаками алкогольного опьянения.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного пермяка сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/04/2023
Происшествия
Новокузнецк
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