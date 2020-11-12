Росгвардейцы задержали подозреваемого, который избил и ограбил новокузнечанина

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который причинил побои своему знакомому и забрал его сотовый телефон.
В ночное время по проспекту Авиаторов к росгвардейцам с просьбой о помощи обратился 41-летний местный житель. По предварительной информации, мужчина распивал спиртные напитки с приятелем, с которым произошла словесная ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес мужчине несколько ударов кулаком по лицу, после чего забрал сотовый телефон и скрылся.
В результате поисковых мероприятий росгвардейцы установили адрес возможного местонахождения злоумышленника. В квартире по проспекту Запсибовцев стражи правопорядка задержали подозреваемого, который продолжил распивать спиртные напитки с другим приятелем. Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
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